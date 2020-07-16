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Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığını, uçakta bulunan 2 pilot ve 5 emniyet personelinin şehit olduğunu açıkladı
 16 Temmuz 2020 05:52
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Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı, Hakkari ve Van illeri çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere saat 18.34te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı saat 22.45 sıralarında radardan kayboldu. Uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine polis, jandarma ve kurtarma ekipleri önce Van Gölü kıyısına yönlendirildi. Ekipler karadan arama- kurtarma çalışması başlatırken, insansız hava aracının (İHA) yanı sıra polis ve jandarma helikopterleri de havalanarak uçağın yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışma sonucunda içerisinde 2 pilot ile 5 emniyet personelinin bulunduğu uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığı saptandı.

Bölgede, uçağın enkazının bulunması için çalışma başlatıldı.

SOYLU: 2'Sİ PİLOT 7 ŞEHİT

Kaza haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki programını iptal ederek, saat 04.30 sıralarında uçakla Van'a geldi. Bakan Soylu yaptığı ilk açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı keşif uçağının kırıma uğradığını bildirdi. Bakan Soylu uçakta bulunan 2 pilot ile 5 emniyet personelinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"16 Temmuz sabahında hepinize malesef üzücü bir haber vereceğiz. Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkaride keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak bizim envanterimize kayıtlı olan keşif uçağımız 15 Temmuz saat 18.30 sıralarında yine keşif ve gözetleme yapmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. Ve içerisinde 2si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 teknik personel ile birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 civarlarında Başkale üzerindeyken kule ile bir irtibat sağladı. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Ve bir uçağın alçaldığını gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Ve zannediyorum gece 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağının 2 bin 200 rakımında uçağımızın Artos Dağına çarparak kırıma uğradı ve 2si kahraman pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler. Şu anda oradalar biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

Artos Dağına çarparak kırıma uğrayan EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif Uçağı

EGM: 7 KAHRAMAN ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de kaza ile ilgili açıklama yapıldı. 7 personelin şehit olduğu bilgisinin yer aldığı açıklama şöyle denildi:

"15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir.

İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur. Başımız sağ olsun."
Anadolu Ajansı
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