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Kaza bölgesinden ilk fotoğraflar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saat 03.00'de Van'da bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 Emniyet mensubumuzun şehit olduğunu açıkladı. Bakan Soylu açıklama sonrası kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
|16 Temmuz 2020 06:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece saat 03.00'de Van'da bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 Emniyet mensubumuzun şehit olduğunu açıkladı. Bakan Soylu açıklama sonrası kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
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