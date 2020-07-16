Twitter'da bitcoin depremi: Ünlü hesaplara saldırı
|16 Temmuz 2020 06:15
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Twitter'da ünlülerin hesaplarına saldırı: Çok sayıda ünlü ve siyasi ismin hesapları ele geçirildi
Twitter'da ünlülerin hesaplarına siber saldırı düzenlendi. Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hacklendi. Hacklenen hesaplardan bitcoin çekilişi paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Adresime gönderilen tüm bitcoin ödemelerini iki katına çıkarıyorum. Bin dolar gönderiyorsun ve 2 bin dolar geri gönderiyorum" ifadeleri yer aldı. Twitter tarafından yapılan açıklamada sorunu düzeltmek için çalıştıklarını açıkladı.
Dünyada ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yönelik gerçekleşen siber saldırı sonrasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in resmi twitter hesapları hacklendi.
Bitcoin çekilişi linkleri verildi
Çalınan hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapıldı ve takipçilerden buradaki linklere tıklanması istendi.
Hackerlar mesajın altında verilen bitcoin hesabına kısa sürede 12.5 bitcoin yani yaklaşık 789 bin lira para topladı.
Twitter'dan açıklama bekleniyor
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