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Halk ayakta: Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor

Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz'a yönelik saldırılarına Azerbaycan Türkleri büyük tepki gösterdi. Sokağa dökülen onbinlerce kişi hükümetten seferberlik ve savaş ilanı talep etti. Azeriler Bakü'de geceyi Milli Meclis'in önünde geçirdi, ülkenin hemen her ilinde de ellerinde bayraklarla kortejler oluşturarak "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganları attı.
 16 Temmuz 2020 07:12
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Halk ayakta: Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor

Ülkedeki siyasi partilerin tümü Ulusal Dayanışma Bildirisi imzalayarak Erivan'a ültimatom verdi. Bildiride, "Halkımızı dayanışma göstermeye ve her an anavatanımıza ulaşan kanlı Ermeni ellerini kesin bir şekilde kesmeye hazır olmaya çağırıyoruz. Muhteşem bir tarihe sahip olan ordumuzla gurur duyuyoruz" denildi.

BİRİLERİ RUSYA'YI ÇAĞIRIYOR

Uluslararası Avrasya Basın Vakfı (IEPF) Başkanı Karabağlı Umud Mirzayev, Yeni Şafak'a yaptığı değerlendirmede, tırmanan gerginlikle asıl hedeflenen şeyin 'bölgeye Rus müdahalesini sağlamak' olduğunu dile getirdi. Mirzayev şunları söyledi: "Topraklarımız işgal altında, 1 milyon 200 bin kadar sürgün insan var. Ailem de ben de bu çileyi çektik. Tovuz bölgesi Karabağ topraklarından oldukça uzakta, Ermenistan'la sınırı olan bölgelerden biri. Ermeniler keskin nişancı tüfekleriyle sivilleri hedef aldı. Tovuz'daki olay çok ciddi. Askerlerimizi, generalimizi kaybettik. Ermenistan tarafına büyük zararlar verdik. Gerginliğin tırmandırılmasıyla Rusya'nın bölgeye müdahalesi isteniyor."

Arkanızdayız

Ermenistan'ın keskin nişancı saldırısında şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov, Azeri ordusunda önemli bir isimdi. Azerbaycan Türklerinin 'April döyüşleri (Nisan Dövüşleri)' olarak adlandırdığı 2016 yılı nisan ayındaki Azeri-Ermeni gerilimi sırasında Azerbaycan'da askeri ataşe olarak görev yapan emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, "Haşimov, o tarihlerde Ermenistan'ın püskürtülmesi ve kritik noktaların alınmasında önemli kahramanlıklar göstermiş bir isimdi. Sahada destanlar yazan atılgan, cesur bir komutandı. Bu yüzden açık hedef alındığını düşünüyorum" dedi. "Kahramanlar ölür ama tükenmez" diyen Başbozkurt, Yeni Şafak'a şu yorumu yaptı: "General Haşimov şehit oldu ama Azerbaycan halkı dimdik ayaktadır. Ermenistan'ın işgal etmiş olduğu Dağlık Karabağ bölgesini kendi topraklarına katmak için Azerbaycan, şu andaki askeri kapasitesi, istihbaratı, silah sistemleri ve özellikle de mevcut olduğu silahlı kuvvetlerinin personel yapısı ile bunu başarabilecek yetenek, imkan ve kapasiteye sahiptir. Bu saldırıyı başlatmakla Ermenistan en büyük zararı görecektir. Azerbaycan'ın bu konuda çok kararlı olduğu görülmektedir ve saldırılara verdiği güçlü cevapla da bunu göstermiştir. Kahraman generalin kanı yerde kalmamıştır. Bundan sonra Ermenistan'la ilişkilerin daha farklı olacağını değerlendiriyorum. Türkiye 1992-1994 Karabağ Savaşı'ndan bu yana her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Gereken askeri desteği vermiştir, bundan sonra da vermeye devam edecektir. Kafkaslar'da kilit bir konumda bulunan Azerbaycan'ı Türkiye hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Ermenistan, bu faaliyetleri yapacak ne güce ne de askeri kapasiteye sahiptir. Türkiye Azerbaycan'ın atacağı adımların arkasındadır."bu faaliyetleri yapacak ne güce ne de askeri kapasiteye sahiptir. Türkiye Azerbaycan'ın atacağı adımların arkasındadır."

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Talha Menteş
Yeni Şafak
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