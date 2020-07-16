1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesafeli pazarlık randevulu kesim

Pandemi gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurbanlıklar bu yıl randevulu sistemle kesilirken, satışlarda 'el sıkışmalı' pazarlıklar yapılmayacak.
 16 Temmuz 2020 07:31
Yazdır
Mesafeli pazarlık randevulu kesim

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hazırlıklar başladı. Bu yıl Kovid-19 salgını gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık pazarlarında önlemler alındı. Bu yıl kurbanlıklar randevulu sistemle kesilirken, satışların vazgeçilmezi olan satıcı ve müşteri arasında dakikalar süren 'el sıkışmalı' pazarlıkların yapılması ise yasak. Büyükbaş hayvanların hisse fiyatları 1500 liradan başlarken, küçükbaşlarda fiyatlar ise ortalama 1300 lira.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, her yıl Kurban Bayramı'nda yaklaşık 900 bin büyükbaş, 2.5-3 milyon da küçükbaş hayvan kesildiğini söyledi. Büyükbaş kesimlerinde çok ortak olduğunu belirten Yalçındağ, "Özellikle bu dönemde küçükbaş hayvan tercih edilebilir. Kıyma çekimi gibi hizmetler onaylı ve kayıtlı işletmelerde yapılmalı. Türkiye'de faaliyet gösteren 800 mezbaha var" dedi.

Fiyatlar değişiyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, kurban kesimlerinin bayram günleri yayılması gerektiğini söyledi. Hisse sahiplerinin kesim alanında bir araya gelmesinden ziyade belirlenen 2-3 kişinin gelebileceğini belirten Tunç, "Fiyatlar hayvanların büyüklüğüne göre değişiyor. Hisse başı 1.500 liraya da var 2 bin liraya da. Her bütçeye göre kurbanlık var. Kurbanlık fiyatlarında geçen yıla göre bir artış yok" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, talep olursa yetiştiricinin 5 milyon başa kadar küçükbaş hayvanı pazara kurbanlık olarak indirebileceğini belirtti. Çelik, "Yaptığımız hesaplamalara göre, halen kurbanlık olarak ayrılan 3.5 milyon küçükbaşın değeri 4 milyar 550 milyon lirayı, 5 milyon küçükbaşın değeri ise 6.5 milyar lirayı buluyor. Damızlık Koyun Keçi İl Birliklerimizden aldığımız verilere göre, küçükbaşta ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatı 1300 lira" diye konuştu.

Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması ile bilgi alabilecek

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kimliklendirerek kayıt altına aldığı Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) mobil uygulaması sayesinde alacağı kurbanlığın yaş, aşı, sevk ve doğum gibi tüm bilgilerini cep telefonundan anlık öğrenebilecek. TÜRKVET ile birlikte kurbanlıkların küpe numarasını girerek sorgulama yapan vatandaşlar, alacakları kurbanlıkların ırk, cinsiyet, doğum tarihi, aşı gibi bilgilerine ulaşabilecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erken evlilik mağdurları af bekliyor
16 Temmuz 2020 07:17		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
16 Temmuz 2020 06:30
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
16 Temmuz 2020 05:52		 Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
16 Temmuz 2020 04:16
Tüm camilerde saat 00:13'te sela okundu
16 Temmuz 2020 00:27		 15 Temmuz Gazisi törende gözyaşlarına boğuldu
15 Temmuz 2020 23:19
Turizmin gözbebeğinde 'pes' dedirten manzara
15 Temmuz 2020 23:10		 Uzman uyardı: Sosyal medyadan değil yüz yüze görüşün!
15 Temmuz 2020 23:02
Şehit orman muhafaza memuru toprağa verildi
15 Temmuz 2020 20:00		 15 Temmuz şehidi polisin annesi: Acısı hiç dinmiyor
15 Temmuz 2020 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:31 - Mesafeli pazarlık randevulu kesim07:23 - Mustafakemalpaşa'da Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı07:20 - IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi07:17 - Erken evlilik mağdurları af bekliyor07:12 - Halk ayakta: Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor06:50 - Kaza bölgesinden ilk fotoğraflar
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Twitter'da bitcoin depremi: Ünlü hesaplara saldırı05:55 - Şentop: 15 Temmuz bu ihanet anlayışının zirve yaptığı bir noktadır05:52 - Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu05:46 - Mecliste 'demokrasi nöbeti' sona erdi04:23 - Soylu:15 Temmuz'un arakasında kim varsa PKK terör örgütünün arkasında da o vardır
04:22 - Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik04:19 - Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?04:18 - Oktay: Bu ülke her ne yaptı ise şehitlerimizin kanına borçluyuz04:16 - Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu00:55 - Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı
00:37 - Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı
Halk ayakta: Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor
Erken evlilik mağdurları af bekliyor
Kaza bölgesinden ilk fotoğraflar
Tüm camilerde saat 00:13'te sela okundu
15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dark 1
hayal etmek 2
survivor finalinde salgına karşı kuralların uygulanmaması 2
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
Düğün organizasyonu 1
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü 1
adalet ağaoğlu 1
lafı değiştirmek 5
atalanta 1
kemal sunal filmleri 2
SON İLANLAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam