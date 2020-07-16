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Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' eleştirisi: İmzana sahip çık!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabileceği yönündeki açıklamalara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Ne değişti de sözleşmeden çıkıyorsun? Attığın imzaya bile sahip çıkamıyorsun. İmza atmışsın, bari arkasında dur" dediği öğrenildi.
 16 Temmuz 2020 07:57
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Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' eleştirisi: İmzana sahip çık!

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkabileceği yönündeki açıklamalarıyla başlayan tartışmalara sert çıktı. Kılıçdaroğlu'nun, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, "Ne değişti de sözleşmeden çıkıyorsun? Attığın imzaya bile sahip çıkamıyorsun. İmza atmışsın, bari arkasında dur" dediği öğrenildi.

CHP MYK geçen pazartesi Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda; ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler, Ayasofya konusu ve kurultay hazırlıklarının yanı sıra İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar da değerlendirildi. Bu kapsamda, Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın hazırladığı, bilgi notu da kapsamlı olarak ele alındı.

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili üç eleştiriye ve CHP'nin yanıtlarına yer verilen bilgi notunda, şöyle denildi:

Üç eleştiri, üç yanıt

"İlk iddia, 'Sözleşme nedeniyle erkek evden uzaklaştırılıyor, boşanmalar artıyor' iddiasıdır. Bu iddia, İstanbul Sözleşmesi'nin 52. maddesinin, 'ani tehlike anında uzaklaştırma' tedbirleri öngörmesinden kaynaklanmaktadır. Uzaklaştırma kararı kadınların can güvenliği için önemlidir. İkinci iddia, 'ahlak dışı, din ve namus karşıtı maddeler içeriyor' iddiasıdır. Bu iddia, sözleşmenin 12. Maddesi'nin 4. fıkrasındaki, 'Taraflar; kültür, gelenek, görenek, din veya sözde namusun iş bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemi için gerekçe oluşturmamasını sağlar' ifadesi ve 42. maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu maddeye karşı çıkmak, töre ve namus cinayetlerini kabul etmek, din, töre ve namusun şiddet eylemlerine gerekçe olmasını normalleştirmek demektir. Üçüncü iddia, 'eşcinsellik meşrulaştırılıyor/özendiriliyor' iddiasıdır. Bu iddia, 'cinsiyet meselesi ve cinsel yönelim tercihi' kavramlarının geçtiği 4. maddenin 3. fıkrasındaki, ifadelerden kaynaklanmaktadır. Bu iddia doğru değildir; çünkü sözleşme; 'dini, ırki, mezhebi, inancı ve cinsel kimliği ne olursa olsun şiddet göremez' maddesiyle temel insan haklarını ve yaşam hakkını korur. "

'Ne değişti?'

Kılıçdaroğlu da MYK toplantısında Kurtulmuş'un, "İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması yanlıştı. Nasıl bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde çıkılır" açıklamalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Bu sözleşmeyi imzalayan bunlar değil miydi? Şimdi ne değişti de sözleşmeden çıkıyorsun? Attığın imzaya bile sahip çıkamıyorsun. İmza atmışsın, bari arkasında dur" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kadın örgütleriyle toplantı

Kılıçdaroğlu, 8 Temmuz'da; kadın örgütleri, baro temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı bir toplantıya başkanlık etti. Toplantıda, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de yer aldı. Kamuoyuna duyurulmayan toplantıda, söz alan 24 konuşmacı görüşlerini dile getirerek, CHP'den beklentilerini anlattı. Temsilciler, "İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkmak şiddet uygulayan erkeklere teşvik, tüm kadınlara tehdittir. Sözleşmeden taviz verilmemelidir" şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.
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