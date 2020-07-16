1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nazlı Hemşire hayata tutundu

Kronik karaciğer hastası olduğu ortaya çıkan hemşire Nazlı Tuğçe İmamoğlu, 54'ten 31 kiloya düştü. Ölümün eşiğine gelen Nazlı hemşire, amcasının karaciğeriyle sağlığına kavuştu.
 16 Temmuz 2020 08:24
Yazdır
Nazlı Hemşire hayata tutundu

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Sakarya'da yaşayan hemşire Nazlı Tuğçe İmamoğlu (22), geçen ekim ayında, karın ağrısı şikayetiyle acile gitti. Doktorlar, yumurtalık kisti patlaması olduğu düşünerek, Nazlı hemşireyi ameliyata aldı. Ancak ameliyat sırasında genç hemşirenin kronik karaciğer hastası olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 1 ay boyunca yapılan tetkikler sonrasında 'Faktör V leiden mutasyonu' denilen vücutta aşırı pıhtılaşmaya yatkın bir genetik hastalığı olduğu anlaşıldı. Doktorlar, Nazlı hemşireye, hayatta kalabilmesi için karaciğer nakli olması gerektiğini söyledi. Ancak bu kez de koronavirüs süreci nedeniyle ameliyat olamadı. Öte yandan tetkikler sonucunda anne, baba ve kardeşi de taşıyıcı olduğu için, donör olamayacakları anlaşıldı. Bu süreçte Nazlı hemşire 54 kilodan 31 kiloya düştü. Durumu hızla kötüleşince, acil olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Burada, Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 7 saatlik ameliyatta amcasından yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

'İNANDIK VE BAŞARDIK'

Sağlığına kavuşan hemşire İmamoğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Anne ve babamın akraba olmamasına rağmen yaşadığım genetik hastalık kardeşimde de vardı, bu sayede onun da tedavisine başlanmış olundu. Ameliyatta karnımdan 8 kilo asit boşaltılmış ve 4 kilo ağırlığında hastalıklı karaciğerim de çıkartılmış. Yoğun bakım sürecimin daha uzun olacağı düşünülüyordu ancak çok hızlı toparladım. Değerlerim çok iyi ve amcamın karaciğeri çok hızlı uyum sağladı. Hayatım pamuk ipliğine bağlıydı. Ama bizler inandık ve doktorlarım sayesinde sağlığıma kavuştum."

Yeğenine hiç tereddüt etmeden karaciğerini veren Hakan İmamoğlu duygularını "O benim canım, hasta olması bizi çok üzdü. Birbirine çok bağlı bir aileyiz. Abim de olsa benim için aynı şeyi yaparlardı. Yeğenim iyileştiği ve buna vesile olduğum için çok mutluyum" sözleriyle dile getirdi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
16 Temmuz 2020 09:33		 Şehit ateşi Manisa'ya düştü
16 Temmuz 2020 09:18
Prof. Özlü: Bayramda süreç iyi yönetilmezse vaka sayısı artacak
16 Temmuz 2020 08:56		 Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
16 Temmuz 2020 08:20
Yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir
16 Temmuz 2020 08:12		 İthal atık, virüs riskini artırıyor
16 Temmuz 2020 07:45
Mesafeli pazarlık randevulu kesim
16 Temmuz 2020 07:31		 Erken evlilik mağdurları af bekliyor
16 Temmuz 2020 07:17
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
16 Temmuz 2020 06:30		 Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
16 Temmuz 2020 04:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:45 - Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açıyorlar09:43 - Meral Akşener kendisini karantinaya aldı09:33 - Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider09:30 - Dolar ve euroda günün ilk rakamları09:18 - Şehit ateşi Manisa'ya düştü09:13 - Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı
09:10 - MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi09:03 - 2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı08:56 - Prof. Özlü: Bayramda süreç iyi yönetilmezse vaka sayısı artacak08:46 - Veri madenciliği istihdamın yeni kapısı08:43 - İstanbul'un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu08:35 - FETÖ'nün amacı 15 Temmuz gerçeği üzerinde soru işaretleri oluşturmak
08:30 - HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı08:27 - Kepçe operatörü küfretti, profesör tokat attı! Patara kavgası08:25 - Şort giydi diye darp edilen genç: Sonuna kadar şikayetçiyim08:24 - Nazlı Hemşire hayata tutundu08:20 - Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
08:12 - Yüzyıl sonunda 23 ülkenin nüfusları yarıya düşebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
İstanbul'un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı
Nazlı Hemşire hayata tutundu
Halk ayakta: Azerbaycan'da sokağa dökülen halk savaş istiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 2
Küçükbaş hayvan 3
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
lafı değiştirmek 5
fortuna sittard 1
atalanta 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
dark 1
14.07.2020 türk-rus ortak devriyesine bombalı saldırı 1
SON İLANLAR
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam