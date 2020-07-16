Şort giydi diye darp edilen genç: Sonuna kadar şikayetçiyim
|16 Temmuz 2020 08:25
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Minibüs durağına geldiği sırada Hüseyin A. (70) uzun süre genç kıza bakarak "Sen bu şortu giyemezsin" dedi. Ardından da sol kolundan tutup darp etmeye başladı. Aydın'ın çığlıklarını duyanlar, duruma müdahale edip jandarmayı aradı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Aydın, darp raporu aldı.
Hüseyin A. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Hüseyin A., genç kızı darp ettiğini itiraf etse de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın ise saldırganın serbest kalmasına tepki göstererek "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Hüseyin A.'nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre, hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır" denildi.
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