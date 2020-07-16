HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı
|16 Temmuz 2020 08:30
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Ankara'da HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darp ettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi. Daha sonra ağrılarının artması üzerine hastaneye giden Ebru Işık doktorlardan yardım istedi, ihbar üzerine hastaneye polis sevk edildi.
YUMRUKLAYARAK DARP ETTİ
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı iddiaya göre dün gece saatlerinde HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, Ebru Işık'ı yumruklayarak darp etti.
Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.
DOKTORDAN YARDIM İSTEDİ
HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi.
Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.
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