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İstanbul'un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından İstanbul'daki İlçe ve Şube Müdürlükleri'ne atamalar yapıldı. 39 ilçenin ve 49 şubenin emniyet müdürleri netleşti
 16 Temmuz 2020 08:43
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İstanbul'un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından İstanbul'daki İlçe ve Şube Müdürlükleri'ne atamalar yapıldı. 39 ilçenin ve 49 şubenin emniyet müdürleri netleşti.

İŞTE YENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİ

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Gülseda Torun

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Ercan Özmen

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Serkan Gömce

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir

Esenler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak

Fatih İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Atasoy

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Gürhan Kaya

Güngören İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara

Kartal İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Hürol Öztürk

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir

Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik

Şile İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan

Tuzla İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yaşar Zehir

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Ali Tuna Coşkun

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım

İŞTE ŞUBE MÜDÜRLERİ

Nazif Karaman
Sabah
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