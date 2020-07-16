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2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı

2020 LGS sonuçları açıklandı... LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
 16 Temmuz 2020 09:03
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LGS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını https://www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

181 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

KIZ ÖĞRENCİLER ERKEK ÖĞRENCİLERDEN DAHA BAŞARILI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.

2020 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Raporu

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

"SORU İPTALİ YOK"

Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Memurlar.Net
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