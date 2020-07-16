MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi
Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, MİT'in Yenimahalle'deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşunda bulunuldu
|16 Temmuz 2020 09:10
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığının Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle'deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan, personele hitaben konuşma yaptı.
Gazi MİT mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.
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