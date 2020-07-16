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Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
 16 Temmuz 2020 09:13
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Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan, aralarında meslekten ihraç edilmiş 2 polisin de olduğu 3'ü tutuklandı, 4'ü ev hapsi olmak üzere 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hakkında gözaltına kararı bulunan 4 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında, 13 Temmuz'da gözaltı kararı verilmişti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 zanlı yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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