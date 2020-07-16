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Dolar ve euroda günün ilk rakamları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 16 Temmuz 2020 09:30
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,85706,8580
Avro7,81907,8200
Sterlin8,57908,6230
ANKARA
ABD Doları6,82306,9050
Avro7,78007,8550
Sterlin8,52208,7230
Anadolu Ajansı
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