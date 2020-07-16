1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İHA'dan saklanmak için şemsiye açınca ateş emri verildi

Karadeniz'e açılmak üzere Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalına gelen 1'i ölü 2'si sağ olarak ele geçirilen 3 teröristin İHA'dan saklanmak için şemsiye açtıkları ortaya çıktı.
 16 Temmuz 2020 10:06
Yazdır
İHA'dan saklanmak için şemsiye açınca ateş emri verildi

Operasyonun detaylarını anlatan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, teröristleri bir ay boyunca adım adım izlediklerini anlattı. Gemalmaz, "Sözde Karadeniz grubu olarak görevlendirilen 3 bölücü terör örgütü mensubu yaklaşık bir ay önce Şenkaya sınırlarına giriş yaptı. İstihbarat personelimizle bu grubu çok yakından izlemeye başladık. Kirpi aracı termal kamerayı çalıştırdı. Bunlar kirpi aracının termalini İHA sanıyorlar. Korunmak için şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim" dedi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Şenkaya ilçesi kırsalında 11 Temmuz günü saat 22.30'da yaptığı operasyonda gri listede 500 bin TL ödülle aranan Hejar kod adlı Halis Eroğlu'nu etkisiz hale getirdi. Teröristle birlikte 1 adet AK-47 kalaşnikof, 1 adet tabanca ve 2 adet el bombası ele geçirildi. Karanlıktan faydalanan 2 terörist ise ormanlık alana kaçtı. Kaçan 2 teröristi yakalamak için bölgede operasyonu sürdüren Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH), 13 Temmuz sabahı 2 teröristi de saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı. Deniz kod adlı Ender Yalçın ve Sipan kod adlı Adem Çallar'la birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Karadeniz bölgesine açılmak hedefiyle Şenkaya kırsalına gelen teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin operasyonunun ayrıntıları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiği brifingde ortaya çıktı. Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesindeki törende operasyonun başından sonuna kadar yaşananları anlatan Gemalmaz, şunları söyledi:

"Sözde Karadeniz grubu olarak görevlendirilen 3 bölücü terör örgütü mensubu yaklaşık bir ay önce Şenkaya sınırlarına giriş yaptı. İstihbarat personelimizle bu grubu çok yakından izlemeye başladık. Personelle yaptığım toplantıda 'Biz bunların bir iki adım gerisindeyiz. Bir adım önlerine geçtiğimiz de bunları etkisiz hale getireceğiz' dedim. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettirdik. En son çarşamba günü bir köyümüzden erzak temin ettikleri bilgisi alınması üzerine, olay yerine intikal ettim ve geniş çaplı operasyonu planladık. Ayak izleri ve aldığımız istihbaratla çemberi daralttık. Cuma günü 680 metre mesafeden kirpi aracımız görüntü aldı. Saat 22.36'da aldığımız görüntülerde silahları göremeyince tereddüt yaşadık. Kirpi aracı termal kamerayı çalıştırdı. Bunlar kirpi aracının termalini İHA sanıyorlar. Korunmak için şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim. Öndeki sözde grup liderleri Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi. Diğerleri karanlık ve ormanlık arazi sebebiyle kaçtılar. Yerlerini bildiğimiz için bölgeyi çembere aldık. Ormanlık alanı karış karış aradık. Pazar günü sabah 09.50 sıralarında buradaki özel harekat timimiz ormanlık alan içerisinde teröristleri sağ olarak yakaladı."

TURİSTİK TESİSLER, HES VE BARAJLARLA İLGİLİ DÖKÜMAN BULUNDU

Şenkaya kırsalındaki operasyonda gri listede olan bir teröristin ölü olarak ele geçirildiğini belirten Vali Okay Memiş, "Kahraman jandarma ve kahraman polisimiz, MİT'imizle çok güzel bir organizasyonla teröristleri etkisiz hale getirdik. Üzerlerinde Karadeniz'le ilgili turistik tesisler, ekonomik tesisler, HES, barajlarla ilgili dokümanları bulduk. Bu da çok önemli. Teröristlerin amaçlarını delillendirmiş olduk" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
16 Temmuz 2020 11:51		 Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı
16 Temmuz 2020 11:34
Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşı hakim karşısında
16 Temmuz 2020 11:27		 FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
16 Temmuz 2020 10:46
Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
16 Temmuz 2020 10:35		 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
16 Temmuz 2020 10:24
Adana'da FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı
16 Temmuz 2020 09:13		 FETÖ'nün amacı 15 Temmuz gerçeği üzerinde soru işaretleri oluşturmak
16 Temmuz 2020 08:35
Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı
16 Temmuz 2020 00:55		 Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'nda teröristlerin izini sürüyor
15 Temmuz 2020 23:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı11:46 - Proje Değerlendiren Akademisyenlere 1544 TL ücret11:35 - Gaziantep Ayasofya Camisi'nin halılarına talip11:35 - MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı11:34 - Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı11:27 - Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşı hakim karşısında
11:25 - Gram altın 398 lira seviyelerinde11:25 - Gaziantep'de 13 ev karantinaya alındı11:11 - Kızılay: Türkiye'nin kan stokları yerinde11:11 - Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı11:09 - Kaporta ustasının maratondaki yeteneği yanlışlıkla yazıldığı yarışta ortaya çıktı11:08 - Afyonkarahisar'da gölete giren kişi boğuldu
11:07 - 'Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım'11:06 - Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu nakil başvurusu alacak11:02 - 'Ayasofya Camii Protokolü' imzalandı11:01 - Engelli memurlar isteği halinde görev yeri değişikliği yapabilir mi?10:52 - Geçen yıl en çok harcama konut ve kira için yapıldı
10:48 - Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı
'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
İstanbul'un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Nazlı Hemşire hayata tutundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayal etmek 1
bülent ersoy 1
lafı değiştirmek 4
türkan şoray 1
dark 1
Küçükbaş hayvan 3
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 2
haşlanmış kurbağa sendromu 1
adalet ağaoğlu 1
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 2
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 Zabıta Memuru Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam