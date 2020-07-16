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Yüksek Askeri Şura, terfi ve atama dosyalarını ele alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısının Temmuz ayı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor- Görevdeki süreleri dolan üç Kuvvet Komutanı'nın da Şura'da temdit edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinde değişiklik olmaması bekleniyor
 16 Temmuz 2020 10:10
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Yüksek Askeri Şura, terfi ve atama dosyalarını ele alacak

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının bu ay sonunda gerçekleşmesi planlanıyor. Görevdeki süreleri dolan üç Kuvvet Komutanının da Şura'da temdit edilmesi beklenirken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinde değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, her yıl ağustos ayı başında toplanan Şura'nın, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl öne çekilmesi gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ay sonunda yapılması planlanan toplantıya Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

- Bir günde tamamlanacak

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

- Komuta kademesinin durumu

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak.

Bu kapsamda, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in mevcut görevine devam etmesi bekleniyor.

Geçen seneki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları ise YAŞ'tan çıkacak en önemli kararlar arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında üstlendiği önemli rolü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılarından dolayı Özbal ile hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Küçükakyüz'ün görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması, böylece Yüksek Askeri Şura toplantısıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza atan TSK komuta kademesinin mevcut yapısını koruması bekleniyor.

- Dördüncü yıldızı bekleyenler

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneral ve koramirallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra rütbedeki dördüncü yıllarını dolduran Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ün görev süresinin bir yıl uzatılması durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığında boşalan kadro bulunmayacağından Hava Kuvvetlerinde orgeneral terfisi beklenmiyor.
Anadolu Ajansı
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