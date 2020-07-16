Aziz Yıldırım 'Futbolda şike' davası için adliyede
Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Yargıtay'ın 'Futbolda şike' davasını usulden bozmasının ardından bugün yerel mahkemede görülecek ilk duruşma için adliyeye geldi.
|16 Temmuz 2020 10:15
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