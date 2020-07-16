1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aziz Yıldırım 'Futbolda şike' davası için adliyede

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Yargıtay'ın 'Futbolda şike' davasını usulden bozmasının ardından bugün yerel mahkemede görülecek ilk duruşma için adliyeye geldi.
 16 Temmuz 2020 10:15
Yazdır

Yargıtay'ın Futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yerel mahkemede görülecek ilk duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım da geldi.

Yıldırım İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşma salonu önünde duruşmanın başlamasını bekliyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
15 Temmuz 2020 14:26		 Acun Ilıcalı, o takımı resmen satın aldı
15 Temmuz 2020 09:14
PFDK maske cezası yağdırdı
14 Temmuz 2020 23:25		 PFDK'den 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymayanlara ceza
14 Temmuz 2020 18:09
Koronavirüs sonrası en kötüsü Galatasaray
14 Temmuz 2020 16:59		 Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
14 Temmuz 2020 07:55
Ergin Ataman ve Arda Turan takım satın aldı
13 Temmuz 2020 14:23		 Tarihinde bir ilk! Süperlig'e yükselen ilk takım belli oldu
12 Temmuz 2020 20:39
Galatasaray'da galibiyet hasreti 8'e çıktı
12 Temmuz 2020 20:37		 Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
10 Temmuz 2020 14:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:51 - Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı11:46 - Proje Değerlendiren Akademisyenlere 1544 TL ücret11:35 - Gaziantep Ayasofya Camisi'nin halılarına talip11:35 - MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı11:34 - Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı11:27 - Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşı hakim karşısında
11:25 - Gram altın 398 lira seviyelerinde11:25 - Gaziantep'de 13 ev karantinaya alındı11:11 - Kızılay: Türkiye'nin kan stokları yerinde11:11 - Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı11:09 - Kaporta ustasının maratondaki yeteneği yanlışlıkla yazıldığı yarışta ortaya çıktı11:08 - Afyonkarahisar'da gölete giren kişi boğuldu
11:07 - 'Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım'11:06 - Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu nakil başvurusu alacak11:02 - 'Ayasofya Camii Protokolü' imzalandı11:01 - Engelli memurlar isteği halinde görev yeri değişikliği yapabilir mi?10:52 - Geçen yıl en çok harcama konut ve kira için yapıldı
10:48 - Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı
'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
İstanbul'un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
Nazlı Hemşire hayata tutundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.07.2020 başakşehir vs kayserispor 1
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 1
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
bülent ersoy 1
çok yemek yiyip ardından soda içmek 1
adalet ağaoğlu 1
medipol başakşehir 1
Küçükbaş hayvan 3
19.07.2020 trabzonspor vs konyaspor maçı 1
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 Zabıta Memuru Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam