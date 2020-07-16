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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 699 bini geçti

Virüs nedeniyle 586 bin 974 kişi yaşamını yitirdi
 16 Temmuz 2020 10:35
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 699 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 699 bin 622'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 586 bin 974 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 157 bin 677 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 955 bin 281 vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 617 bin 40 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 140 bin 150 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 970 bin 909), Hindistan (970 bin 596), Rusya (746 bin 369), Peru (337 bin 724), Şili (321 bin 205), Meksika (317 bin 635), Güney Afrika (311 bin 49), İspanya (304 bin 574), İngiltere (291 bin 911), İran (264 bin 561), Pakistan (257 bin 914), İtalya (243 bin 506), Suudi Arabistan (240 bin 474), Türkiye (215 bin 940), Almanya (201 bin 252), Bangladeş (193 bin 590), Fransa (173 bin 304), Kolombiya (165 bin 169), Arjantin (111 bin 146), Kanada (108 bin 829), Katar (104 bin 983), Mısır (84 bin 843) Irak (83 bin 867), Çin (83 bin 612), Endonezya (80 bin 94), İsveç (76 bin 492), Ekvador (70 bin 329), Belarus (65 bin 443), Kazakistan (65 bin 188), Belçika (63 bin 39), Umman (61 bin 247), Filipinler (58 bin 850), Kuveyt (56 bin 877), Ukrayna (56 bin 455), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (55 bin 848), Bolivya (52 bin 218) ve Hollanda (51 bin 252)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 75 bin 523, İngiltere 45 bin 53, Meksika 36 bin 906, İtalya 34 bin 997, Fransa 30 bin 120, İspanya 28 bin 413, Hindistan 24 bin 935, İran 13 bin 410, Peru 12 bin 417, Rusya 11 bin 770, Belçika 9 bin 792, Almanya 9 bin 148, Kanada 8 bin 810, Şili 7 bin 186, Hollanda 6 bin 136, Kolombiya 5 bin 814, İsveç 5 bin 572, Pakistan 5 bin 426, Türkiye 5 bin 419, Ekvador 5 bin 158, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 4 bin 453, Mısır 4 bin 67, Endonezya 3 bin 797, Irak 3 bin 432, Bangladeş 2 bin 457, Suudi Arabistan 2 bin 325, Arjantin 2 bin 50, Bolivya 1942, Filipinler 1614, Ukrayna 1445, Belarus 480, Kuveyt 399, Kazakistan 375, BAE 335, Umman 281 ve Katar 151."
Anadolu Ajansı
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