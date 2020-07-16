FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
|16 Temmuz 2020 10:46
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 13 şüpheliye ilişkin arama ve yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet birimleri, İstanbul, Ankara ve Bolu'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, aralarında öğretmen, muhasebeci ve esnafın da bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 7 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
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