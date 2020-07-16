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'Ayasofya Camii Protokolü' imzalandı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin protokol imzalandı. Protokole göre camideki din hizmetleri Diyanet tarafından, koruma faaliyetleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek
 16 Temmuz 2020 11:02
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Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin protokol imzalandı. Protokole göre camideki din hizmetleri Diyanet tarafından, koruma faaliyetleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Üç konuya değinmek istiyorum. Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı. Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultan Ahmet Meydanı'daki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. İkona ve kilise inşaları koleksiyonu, türbe eşyaları koleksiyonları gibi değerli birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız." diye konuştu.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"AYASOFYA CAMİİ İTİNAYLA KORUNACAKTIR"

"Ben de sözlerime başlarken Van'da şehit olan 7 kahramanı anarak başlamak istiyorum.

Danıştay 10'uncu dairesinin aldığı karar ve ilgili kararname neticesinde Ayasofya yeniden ibadete açılmış bulunmaktadır. Bu süreçte herkesin fikirlerini belirtmesi elbette normaldir. Ancak hiç kimse bağımsız yargının aldığı bu kararın üstünde değildir.

Bugün Ayasofya sapasağlam ayakta duruyorsa, bütün inanç, kültür tarih zenginliğiyle UNESCO'nun bir parçasıysa, yeri geldiğinde canını siper ederek koruyan Türk milletine borçludur.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Ayasofya Camii itinayla korunacaktır. Her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği ve geçmişimize de vefa borcumuzdur.

Bugün imzalayacağımız protokol ile de Ayasofya'nın korunmasına yönelik ana ilkeler saptanmıştır. Caminin sahip olduğu tarihi kültürel estetik değerlerin muhafazasının gerçekleştirileceği bir kez daha imza altına alınmış oluyor.

BAKAN ERSOY MÜJDELERİ SIRALADI

Elbetteki Ayasofya Camii'ndeki din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca yürütülecektir. Koruma, restorasyonu biz yerine getireceğiz. Değişen hiçbir şey yok.

Üç konuya değinmek istiyorum. Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak.

Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de vakıflar genel müdürlüğünün desteğiyle restorasyonları hızlandırıyoruz.

Güzel bir haberim var Sultanahmet meydanıyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası bakanlığımıza tahsis edildi. Orada hem ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu ki bu bin 359 tane, İslami dönem koleksiyonları, taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız.

Bunun da müjdesini bu vesileyle vermek istiyorum. Ben protokolün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"AYASOFYA'NIN ZİYARETÇİLERİ DAHA DA ARTACAK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise şunları söyledi:

"Ayasofya bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek.

Bu mirası korumak bize düşüyor. Hem kültür bakanlığımız, vakıflar genel müdürlüğümüz, diyanet işleri başkanlığı olarak el birliğiyle bu insanlık mirasını nasıl en güzel şekilde koruyacağız ve yine insanlığa hizmet etmeye, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet etme noktasında katkılarımız ne olacak bu protokol ile onu ortaya koyuyoruz.

Bir görev dağılımı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Biz nitelikli, kaliteli hizmetlerle bu vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız."
Memurlar.Net
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