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Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu nakil başvurusu alacak

Sağlık Bakanlığı, İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi unvanları için eş durumu başvurusu alacak
 16 Temmuz 2020 11:06
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Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu nakil başvurusu alacak

Sağlık Bakanlığı, İdari Büro Görevlisi ve İdari Destek Görevlisi unvanları için eş durumu başvurusu alacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Eklenen Geçici 43'üncü Maddesi İle "İdari Büro Görevlisi" ve "İdari Destek Görevlisi" Unvanında Görev Yapan Personelin Eş Durumu Başvurusu Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020

Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18'inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen Geçici 43'üncü maddesi ile aynı kanunun 4/B maddesi kapsamında "İdari Büro Görevlisi" ve "İdari Destek Görevlisi" unvanına geçişleri yapılan personelin ilgili mevzuatı gereği dilekçe ve istenen belgelerle birlikte çalıştıkları ilin Sağlık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, İl Sağlık Müdürlüklerince 30 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 18.00'e kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Daire Başkanlığına (Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA) ulaştırılacaktır.
Memurlar.Net
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