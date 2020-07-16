Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Afyonkarahisar'da gölete giren kişi boğuldu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren kişi boğuldu.
|16 Temmuz 2020 11:08
|Yazdır
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren kişi boğuldu.
İlçeye bağlı Kemerkaya köyünde Selman Yüksel (29) serinlemek için Yapraklı Göleti'ne girdi.
Bir süre sonra gencin gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Konya İl Emniyet Müdürlüğünden su altı arama kurtarma ekibi çağrıldı.
Dalgıçların yaptığı çalışma sonucu Yüksel'in cesedi göletten çıkarıldı.
Yüksel'in cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da lokantaya silahlı ve molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında
16 Temmuz 2020 10:23
|HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı
16 Temmuz 2020 08:30
|Kepçe operatörü küfretti, profesör tokat attı! Patara kavgası
16 Temmuz 2020 08:27
|Şort giydi diye darp edilen genç: Sonuna kadar şikayetçiyim
16 Temmuz 2020 08:25
|Mustafakemalpaşa'da Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı
16 Temmuz 2020 07:23
|Kaza bölgesinden ilk fotoğraflar
16 Temmuz 2020 06:50
|Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı
16 Temmuz 2020 00:37
|Kazada yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı
15 Temmuz 2020 23:06
|Ceza kesildiğini öğrenice motorunu ateşe verdi
15 Temmuz 2020 20:34
|Anne ve ablasını öldüren eniştesinden 20 yıl sonra intikam aldı
15 Temmuz 2020 18:35