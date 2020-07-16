Kızılay: Türkiye'nin kan stokları yerinde
|16 Temmuz 2020 11:11
|Yazdır
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin kan stoklarının kritik seviyelerin üzerinde olduğunu belirterek, "Ama ihtiyaç fazla. Kovid-19 gerekçesiyle ertelenmiş ameliyatlar ve ihtiyaç fazlalılığı nedeniyle her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almak durumundayız." dedi.
Kınık, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hareket kısıtlılığı oluşması ve kaygı nedeniyle ulusal kan bağışı stoklarında azalma olduğunu söyledi.
Ramazan ayı ile kan bağışı seferberliği başlatıldığını anımsatan Kınık, şunları kaydetti:
"Ülkemizdeki kan stoklarımız tekrar yerine geldi ama Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş olan ameliyatların yaz döneminde yapılıyor olması normal zamanlara göre kıyaslandığında ihtiyacın daha fazla arttığını gösteriyor. Dolayısıyla kan bağışı açısından yaz ve tatil döneminde farklı bir risk var. Bekleyen ameliyatlar devam ettiğinden ihtiyaç devam ediyor."
Kınık, ihtiyacın fazla olması nedeniyle vatandaşları, Kızılay kan bağışı noktalarına, "kanver.org" adresli internet sitesi üzerinden randevu alarak kan bağışına davet etti.
- "Kritik stok seviyelerinin üzerindeyiz ama ihtiyaç fazla"
Randevu alınması halinde 15 dakikada kan bağışının gerçekleştiğine dikkati çeken Kınık, "Şu anda Türkiye'nin kan stokları yerinde. Kritik stok seviyelerinin üzerindeyiz ama ihtiyaç fazla. Kovid-19 gerekçesiyle ertelenmiş ameliyatlar ve ihtiyaç fazlalılığı nedeniyle her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan bağışı almak durumundayız." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 Temmuz Derneği Başkanı'ndan İBB ile olan protokol açıklaması
15 Temmuz 2020 11:47
|Yetkili sendika Diyanet Sen'de, Başkan ve yönetim değişti
14 Temmuz 2020 19:41
|TBB Başkanı Feyzioğlu: Kimse kimseye mahalle baskısı kurmasın
14 Temmuz 2020 14:57
|Veterinerlerden kurban hizmetleri için ek tedbir istemi
14 Temmuz 2020 11:10
|Vuslat Derneği, 4 kıta 20 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor
13 Temmuz 2020 12:34
|TBB yönetiminde dengeler değişecek
12 Temmuz 2020 09:40
|Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var
12 Temmuz 2020 08:05
|3 kez ihtar alan minibüs şoförü disipline sevk edilecek
11 Temmuz 2020 22:46
|Türk Eğitim-Sen'den LGS öğrencilerine 'Online Tercih Danışma Bürosu'
10 Temmuz 2020 10:31
|TESK'ten esnafın kamu borçları için erteleme talebi
10 Temmuz 2020 10:15