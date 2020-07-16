Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
|16 Temmuz 2020 11:34
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