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MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS puanı ile öğrenci alımı yapan okulların listesi Bakanlık tarafından açıklandı.
 16 Temmuz 2020 11:35
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MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı bugün LGS sonuçlarını açıkladı.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS puanı ile öğrenci alımı yapan okulların listesi Bakanlık tarafından açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü internet sitesinden LGS puanı ile öğrenci alan okulların listesini yaymladı.

Konuya ilişkin Genel Müdürlüğün açıklaması:

Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Genel Müdürlüğümüze Bağlı Okulların Kontenjan Listesi

Liste için Tıklayınız.
Memurlar.Net
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