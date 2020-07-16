Proje Değerlendiren Akademisyenlere 1544 TL ücret
|16 Temmuz 2020 11:46
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16 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte "Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinde önemli düzenlemeler yapıldı.
Bilimsel Araştırma Projelerinin değerlendirilmesinde uzman olarak görev yapan kişiler yönetmelikte tanımlanarak, bu görevi alan kişilere "10.000 gösterge rakamının" görevlendirmenin yapıldığı tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı yani 1544,61 TL'yi geçmemek üzere, Komisyon tarafından projelerin nitelikleri de dikkate alınarak belirlenen tutarda ücret ödenebilecek.
Diğer taraftan, Sayıştay Denetimlerinde oldukça sorun yaşanan bilimsel araştırma projeleri işlemleriyle ilgili olarak denetimlerin öncelikle yükseköğretim kurumlarında görev yapan İç Denetçiler tarafından yapılması hüküm altına alındı. Buna göre, kurum iç denetimi sonucunda bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden bir hususun tespit edilmesi halinde denetim sonucu üniversite tarafından bu durum Yükseköğretim Kuruluna iletilecektir. Ayrıca, denetim sonucu adli ve idari yönden soruşturmaya da konu olabilecektir.
Yönetmelikte yapılan değişiklikleri aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
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