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Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
 16 Temmuz 2020 11:51
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Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i, savcılığın talimatıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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