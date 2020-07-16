Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı
|16 Temmuz 2020 11:51
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Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 5'i, savcılığın talimatıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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