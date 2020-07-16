Düğünü yapılan damatta korona çıkınca bütün köy karantinaya alındı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde düğün sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülen köy, karantinaya alındı.
|16 Temmuz 2020 11:53
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bademli köyünde geçen hafta yapılan düğün töreni sonrasında damatta ve iki kişide Kovid-19 vakası görüldü.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için köyde karantina uygulanmasına karar verdi.
Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridi ve kum dökülerek araç ve yayalara kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan iki hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, tedavisi süren damadın, düğün yaptığı babaevinin bulunduğu Çavdır ilçesindeki Kızıllar köyü de karantinaya alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep'de 24 ev karantinaya alındı
16 Temmuz 2020 13:07
|Ankara Kalkınma Ajansından başkente özel yeni şehir haritası
16 Temmuz 2020 12:25
|Proje Değerlendiren Akademisyenlere 1544 TL ücret
16 Temmuz 2020 11:46
|Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu nakil başvurusu alacak
16 Temmuz 2020 11:06
|Yüksek Askeri Şura, terfi ve atama dosyalarını ele alacak
16 Temmuz 2020 10:10
|MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi
16 Temmuz 2020 09:10
|İstanbul'un yeni İlçe ve Şube Emniyet Müdürleri belli oldu
16 Temmuz 2020 08:43
|Yaycı, Denizcilik ve Küresel Strateji Merkezi'ni kurdu
16 Temmuz 2020 08:08
|Bakanlıktan hobi bahçesi yoklaması
16 Temmuz 2020 08:02
|Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese müze olacak
15 Temmuz 2020 22:26