Ankara Kalkınma Ajansından başkente özel yeni şehir haritası

Ankara Kalkınma Ajansı, yeni "Ankara Şehir Haritası"nı kullanıma sundu.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, başkentin simge yapılarını, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak üzere hazırlanan haritada, kenti ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler için gezi rotalarına yer verildi.

Ankara'da bulunan müzelere, tarihi yapılara ve rekreasyon alanlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı harita, başkentin zengin tarihi ve kültürel dokusunu tanıtmaya ve yaşatmaya yönelik çalışmalar kapsamında hazırlandı.

Türkçe ve İngilizce olarak kullanıma sunulan haritaya, Ankara Kalkınma Ajansının "http://kutuphane.ankaraka.org.tr" internet adresinden ve turizm danışma bürolarından erişilebiliyor.