Diyarbakır'da 15'inci aile de evladına kavuştu
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Sever Fidan'ın 11 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tayfur, Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Tayfur ile birlikte HDP önünde eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı
|16 Temmuz 2020 13:20
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