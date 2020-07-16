CHP çoklu baro için AYM'ye başvurdu
CHP çoklu baro için AYM başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Altay, 'Barolar arasında oluşacak siyasi rekabet düzeni ortadan kaldırır' dedi.
|16 Temmuz 2020 13:23
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yasanın iptali için başvuruyu partisi adına yaptı.
Altay, ''Barolar arasında oluşacak siyasi rekabet düzeni ortadan kaldırır. Bu düzenleme adil yargılama ortamını ortadan kaldırır. Bahçeli'ye de şaşırıyorum nasıl olur ses çıkarmaz'' açıklamasında bulundu.
'İTİRAZIMIZ YÜZDE YÜZ KABUL EDİLECEK'
Altay sözlerine şu şekilde devam etti:
Ben buraya çok geldim. Ama ilk defa yüzde yüz itirazımızın kabul edileceğini düşünerek ayrılacağım. Ancak bu itirazımız reddedilirse Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki adımı çoklu hukuk olacaktır. Bu da bir yıkım olur.
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