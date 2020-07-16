1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun: Kasaplar, su geçirmez kıyafet kullanacak ve her hayvan kesimi sonrası eldivenlerini değiştirecekler. Artık pazarlık yaparken tokalaşma olmayacak. İnsanlar sözle pazarlık yapmak durumunda kalacaklar
 16 Temmuz 2020 13:30
Yazdır
İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin başlaması üzerine bugün çeşitli kentlerden gelen besiciler, hayvanlarını çadırlara indirerek müşterilerini beklemeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün itibariyle kente giriş yapabilen kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazarlara alınıyor. Kontrolleri yapılan hayvanlardan hasta veya belirlenen kriterlere uymayanlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilerek pazarlara alınmıyor.

Eyüpsultan ilçesindeki Alibeyköy kurban satış ve kesim merkezi de vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 11 dönüm alan üzerinde açılan pazar, 1500 büyükbaş hayvan kapasitesiyle Kurban Bayramı'na kadar hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün itibariyle hayvanların kentte girmeye başladığını ve pazarlara ulaştığını söyledi.

- Kurbanlık merkezlerindeki pandemi tedbirleri

Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarlara girecek vatandaşların ateşlerinin ölçüleceğini ifade eden Coşkun, maske ve dezenfektan kullanımına da dikkat edileceğini kaydetti.

Pazarda ve kesim yerlerinde uygulanacak pandemi tedbirlerini anlatan Coşkun, "Kasaplar, su geçirmez kıyafet kullanacak ve her hayvan kesimi sonrası eldivenlerini değiştirecekler. Artık pazarlık yaparken tokalaşma olmayacak. İnsanlar sözle pazarlık yapmak durumunda kalacaklar. Kesim de randevulu olacak. Randevusu olmayan ve zamanında gelmeyen vatandaşları içeri almayacağız. Bu noktada hassas davranılmasını istiyoruz. Kesim sonrası bir dana 7 hisse ise hassas terazilerimiz var. Etler hijyenik poşetlerle vatandaşlarımıza sunulacak." dedi.

- Pazarın 30 bin liralık "Paşası" alıcısını bekliyor

Alibeyköy'deki pazara 30 hayvanıyla gelen besici Eyüp Şahin, sabah saatlerinde kurbanlıkları indirdiklerini ve gerekli hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Pandemi tedbirlerine değinen Şahin, "Eskiden tokalaşma, kucaklaşma vardı. Şimdi tokalaşma yok, değnek var. Bir metre sopayla yapacağız pazarlığı." diye konuştu.

Bu sene masrafların yükseldiğini dile getiren Şahin, kurbanlık fiyatında pazarlık yaparak orta noktayı yine vatandaşlarla birlikte bulacaklarını ifade etti.

Hayvanlarının arasında en yüksek fiyatın 30 bin lirayla "Paşa" adını verdiği boğaya ait olduğunu belirten Şahin, "Özel baktım buna. Bizim için özel gerçekten. En ucuz hayvanımız ise 12 bin 500 lira." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en uzun ikinci kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
15 Temmuz 2020 21:44		 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
15 Temmuz 2020 21:38
'Çivisiz camiler' ziyaretçilerini bekliyor
15 Temmuz 2020 21:35		 Sivas Adliyesi'nde görevli 2 yargı mensubunun testi pozitif çıktı
15 Temmuz 2020 21:05
Vali uyardı: Daha temkinli, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız
15 Temmuz 2020 17:42		 Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı
15 Temmuz 2020 16:26
Bekçinin yazdığı cezayı mahkeme iptal etmişti, Valilik itiraz edecek
15 Temmuz 2020 16:15		 Valilikten koronavirüs vakalarında artış uyarısı
15 Temmuz 2020 16:12
Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü
15 Temmuz 2020 15:51		 Validen maske takmayan imama uyarı
15 Temmuz 2020 15:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - Şanlıurfa'da FETÖ'den 9 şüpheli tutuklandı13:37 - Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak13:35 - Koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı bulundu iddiası13:30 - 'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' videosu, 3 polis ve 1 imamı açığa aldırdı13:30 - İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi13:23 - CHP çoklu baro için AYM'ye başvurdu
13:20 - Diyarbakır'da 15'inci aile de evladına kavuştu13:18 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 39 oldu13:08 - Mecliste Bilişim Komisyonu kurulması planlanıyor13:07 - Gaziantep'de 24 ev karantinaya alındı13:02 - Bilim Kurulu Üyesi: Bu bayram da ev ziyareti yapmayalım
12:57 - Bilim insanları: Aşıların yapıldığı gençlere virüs bulaştırılsın12:50 - Koronavirüs'e yakalanan Belediye Başkanı görevine döndü12:49 - 'Futbolda şike' davasında mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uydu12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - MEB, 2020 LGS Tercih Kılavuzunu yayımladı
12:30 - Şanlıurfa'da 7'si aktif görevde 17 askere FETÖ gözaltısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Van'da keşif uçağı düştü: 7 emniyet mensubu şehit oldu
2020 LGS sonuçları açıklandı. 181 öğrenci tam puan aldı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' videosu, 3 polis ve 1 imamı açığa aldırdı
Bilim Kurulu Üyesi umut verdi... Bunlara dikkat edersek virüs, 15-20 gün içinde kaybolur gider
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu
HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı
MEB, 2020 LGS Tercih Kılavuzunu yayımladı
MEB, LGS kontenjan listesini yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağız sabuncuoğlu 1
sayın fethullah gülen 4
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
Küçükbaş hayvan 3
corona virüs vaka sayısı 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 1
19.07.2020 başakşehir vs kayserispor 1
duygu sömürüsü 1
Düğün organizasyonu 1
bana yaklaşma 3
SON İLANLAR
Uludağ Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Cizre Belediyesi 20 Zabıta Memuru Alacak
Osmangazi Belediyesi 5 Memur Alacak-İlan iptal edildi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 77 işçi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dicle Üniversitesi sözleşmeli 242 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam