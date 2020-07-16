Koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı bulundu iddiası

Çin'de başlayarak tüm yerküreye yayılan Covid-19 salgını milyonlarca kişiye enfekte oldu ve yüzbinlerce can aldı. Ölümcül virüse karşı dünyanın dört bir yanında aşı ve ilaç bulma çabaları sürerken Danimarka'dan umut veren haber geldi. Bir bilim insanı koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı keşfettiğini açıkladı.

Danimarka'daki SSI Enstitüsü, kovid-19 aşısı geliştirme yolunda önemli bir yol aldıklarını açıkladı. Aşıya CoVAXIX adını veren bilim insanları, bunun bir çeşit DNA aşısını olduğunu belirtiyior.

"Çok güvenli" olduğu iddia edilen aşının farelerde başarılı sonuç verdiği belirtiliyor.

Umut vadeden aşı projeleri arasına alınan CoVAXIX'in SARS-CoV-2 virüsüyle başarılı bir biçimde mücadele ettiği ve bağışıklık sağladığı, virüsü nötralize eden antikor geliştirilmesine yardımcı olduğu anlatılıyor.

Baş Virolog Prof.Dr. Anders Fomsgaard'a göre aşı enfekte olmuş hücreleri ortadan kaldırarak virüse karşı hücre bağışıklığını artırıyor.

"Bağışıklık sistemi aşımıza yanıt verdi" diyen Prof.Fomsgaard aşının sadece COVID-19'u nötralize etmekle kalmadığını ayrıca antikor oluşumuna da yol açtığını böylece ikinci bir enfekte halinde vücudun virüsle kendi başına savaşmasını sağladığını savunuyor.

Hücre bağışıklığının sağlanması halinde virüsün üremesi doğal olarak yavaşlıyor ayrıca bulaşıcılığını da önlemeye yardımcı oluyor.Fareler üzerinde yapılan deneylerin ardından aşının şimdi de maymunlar üzerinde deneneceği öğrenildi.

İnsanlar üzerinde denemelerin başlamasının ise zaman alması bekleniyor. Elde edilen bilgiye göre insanlar üzerindeki ilk denemelerin ancak 2020 sonbaharı ile 2021 başları arasındaki dönemde başlaması bekleniyor.

Danimarka'da şu ana kadar 13 binin üzerinde vaka ve yaklaşık 600 kayıp yaşandı. Dünya çapındaysa 13 milyon 700 bin vaka ve 586 bin ölüm gerçekleşti.