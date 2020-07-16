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İpotekli konut satışlarında tarihi rekor

Kredi faizlerindeki indirim ve kampanyaların etkisiyle ipotekli konut satışları haziranda bir önceki aya göre yüzde 449 artarak 101 bin 504 adede ulaştı ve tarihin en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti
 16 Temmuz 2020 13:54
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İpotekli konut satışlarında tarihi rekor

Kredi faizlerindeki indirimler ve kampanyaların etkisiyle haziranda 101 bin 504 adede ulaşan ipotekli konut satış sayısı, tarihin en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen önlem ve teşvikler ile kamu bankalarının düşük oranlı kredileri başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları, haziranda konut satışında rekorların görülmesini sağladı.

Haziranda bir önceki aya göre yüzde 449 yükselişle 101 bin 504 ipotekli konut satışı gerçekleşti. Bu rakam tarihin en yüksek aylık performansı olarak kayıtlara geçti.

- Son 8 yılın en iyi ilk yarı performansı

Bu yılın ilk yarısında satılan ipotekli konutların aylara göre dağılımına bakıldığında ise ocak, şubat ve mart aylarında satışların 43 bin seviyesinde olduğu görüldü.

Salgına yönelik endişelerin ve vaka sayılarının en üst seviyeye çıktığı nisan ayında 17 bine kadar gerileyen ipotekli konut satış sayısı, alınan önlem ve tedbirlerin etkisiyle yükselişe geçerek haziranda 101 binin üzerine çıktı. Böylece ipotekli konut satışı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 221 artarak 266 bin 374'e ulaştı. Bu rakam son 8 yılın en iyi ilk yarı performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk yarısında 82 bin 885 ipotekli konut satılmıştı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, ekonomi yönetimi ve bankaların, konut satışlarının desteklenmesi adına attığı adımların satış performansında etkili olduğunu söyledi.

Cevizci, faizlerin düşmesinin ipotekli satışlarda önemli katkısının olduğunu ifade etti. Tüketici güveninde görülen artışla birlikte yüksek hacimli yatırımların bu düşük faiz ortamında artarak devam etmesinin mümkün olduğunu belirten Cevizci, sektördeki kampanya ve düşük faiz oranlarının konut piyasasındaki süreci canlı tuttuğunu dile getirdi.

Bu yılın ilk yarısında yapılan ipotekli konut satışlarının aylara göre dağılımı şöyle:

Yıl/aylar
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Topam
2020 42.237 43.733 43.329 17.088 18.483 101.504 266.374
2019 6.537 8.890 22.762 22.461 14.916 7.319 82.885
2018 28.678 27.916 32.786 27.912 36.865 47.648 201.805
2017 35.993 38.676 50.424 43.334 41.738 35.210 245.375
2016 26.584 30.455 38.822 33.429 35.423 36.371 201.084
2015 33.178 36.952 45.315 46.063 40.086 40.503 242.097
2014 32.046 24.059 24.465 23.447 29.760 32.029 165.806
2013 36.581 37.150 41.809 40.812 45.270 43.763 245.385
Anadolu Ajansı
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