Tekvando camiasının Avrupa Şampiyonu şehit üzüntüsü
|16 Temmuz 2020 14:01
|Yazdır
Tekvando camiası 2007 yılında Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın, Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçuşu yapan uçağın Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olmasının üzüntüsünü yaşıyor.
Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Macaristan'ın Budapeşte kentinde 2007 yılında düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliği kazanan başarılı bir sporcuydu.
Van'da şehit düşen emniyet mensuplarından Avrupa Şampiyonu tekvandocu Semih Güzelay, 2003 yılında henüz 10 yaşında tekvandoya başlamış ve 2014 yılına kadar aktif bir şekilde spora devam etmişti.
Semih Güzelay, 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti. 27 yaşında şehit olan İzmirli Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Semih Güzelay için yayımladığı taziye mesajında, "Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadele etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs'e yakalanan Belediye Başkanı görevine döndü
16 Temmuz 2020 12:50
|Kovid-19 hastalarında 'tat ve koku etkilenmesi' gözlemlendi
16 Temmuz 2020 12:27
|Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı
16 Temmuz 2020 11:11
|Kaporta ustasının maratondaki yeteneği yanlışlıkla yazıldığı yarışta ortaya çıktı
16 Temmuz 2020 11:09
|'Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım'
16 Temmuz 2020 11:07
|'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
16 Temmuz 2020 10:35
|Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
16 Temmuz 2020 10:34
|Diyarbakır'da özel anlar acı biber demetiyle kutlanıyor
16 Temmuz 2020 10:23
|Türkiye'den Venezuela'ya Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
16 Temmuz 2020 10:16
|Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman'da görüldü
16 Temmuz 2020 10:05