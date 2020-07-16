Toros Üniversitesi, 37 akademisyenin işine son verdi
Mersin Toros Üniversitesi 37 akademisyenin işine son verdi.
|16 Temmuz 2020 14:02
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Mersin Toros Üniversitesi 37 akademisyenin işine son verdi.
Mersin Toros Üniversitesi 2009 yılında kuruldu.
Üniversite'yi Mersin Eğitim Vakfı kurdu.
2009'dan beri eğitim faaliyetlerine devam eden üniversite, 37 akademisyenin işine son verdi.
Akademisyenlere yapılan bildirimde, Eylül ayında bitecek olan sözleşmelerin yenilenmeyeceği iletildi.
Konuyla ilgili memurlar.net olarak görüşünü aldığımız akademisyenler, işe dönüş davası açması planlıyor.
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