Bıçakla yaralamadan gözaltına alındı, testi pozitif çıktı

OKULLARIN KÖMÜR ALIMINDA DEVRİM GİBİ DÜZENLEME... BAKANLIK MERKEZDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK Geçmiş yıllarda, kömür alımlarının gerek okulların kendileri gerekse il müdürlükleri tarafından yapılmasında yaşanan sıkıntılardan dolayı MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kömür alımlarını merkezden yapacak. Bu yeni uygulama ile birlikte, alımlarda okullar arasında yaşanan fiyat dalgalanmaları ile ilçe ve il içi dalgalanmalar bertaraf edilerek, kamu bütçesine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.