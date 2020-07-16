Trafik polisinden alkışlanacak hareket
Bursa'da arızalanan otomobil yolda kalınca, trafik polisi otomobili iterek yolu açtı. Polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
|16 Temmuz 2020 14:06
|Yazdır
Bursa'da arızalanan otomobil yolda kalınca, trafik polisi otomobili iterek yolu açtı. Polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında, kırmızıda duran otomobil, arızalanarak bozuldu. Bozulan otomobil yolda kalıp trafiği sıkıştırınca yardıma trafik polisi geldi. Kavşakta duran otomobili iterek sürücüye yardım eden polis memuru, trafiği açtı.
Otomobil yoluna devam ederken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Emniyet müdüründen komiser yardımcısı çifte 'kelepçe' hediyesi
16 Temmuz 2020 14:45
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu bayram da ev ziyareti yapmayalım
16 Temmuz 2020 13:02
|Taksicilerden 240 araçlık Milli Birlik Konvoyu
15 Temmuz 2020 19:34
|Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı
14 Temmuz 2020 19:26
|Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 14:15
|Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 12:45
|İstanbul'un ormanları onlara emanet
13 Temmuz 2020 23:26
|Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 14:44
|Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
12 Temmuz 2020 16:37
|Virüsü yenen doktor: Çocuklarımı görmemek, hastalığın en zor kısmıydı
12 Temmuz 2020 11:42