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Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan iki sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi
 16 Temmuz 2020 14:34
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Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan iki sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.T. ve A.A. ile avukatları katıldı.

Sanık H.T. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanık A.A. da terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık H.T'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, H.T'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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