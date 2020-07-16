Emniyet müdüründen komiser yardımcısı çifte 'kelepçe' hediyesi
|16 Temmuz 2020 14:45
|Yazdır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünya evine giren komiser yardımcısı çifte ilçe emniyet müdürü kelepçe taktı. Gelinin evlenme teklifine olan cevabını yeterli bulmayan damat, telsizden bir kez daha evlenme teklifinde bulunup, telsizden 'evet' diye anons ettirdi.
İlginç düğün, İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Polis Akademisinde tanışan Merve Kılıç (27) ve Muhammed Mustafa Ayhan (29) İnegöl ilçesinde birlikte görev yapmaya başladı. Arkadaş olan çift bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Komiser yardımcısı genç çiftin nikahı polis arkadaşları ve amirlerinin katılımıyla gerçekleşti.
Gelin ve damat polis olunca nikahta da renkli görüntüler meydana geldi. Nikah öncesi Muhammed Mustafa Ayhan telsizden bir kez daha evlenme teklifi anonsu yaparak komiser yardımcısı eşi Merve Kılıç'tan bir kez daha 'anlaşıldı evet' cevabı aldı. Çiftin nikah şahitliğini İnegöl Emniyet Müdürü Nihat Şahin, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İlhami Araali yaptı.
Nikah sırasında nikah memuru gelinin doğum tarihini sorunca, damat bir an unuttu. Davetlileri kahkahaya boğan o anlarda damadın imdadına gelin yetişti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı nikah sonunda Emniyet Müdürü Nihat Şahin yeni evlenen çifte kelepçe takarak bir ömür boyu ayrılmamalarını diledi. Genç polis çiftin arkadaşları yunus ekipleri ise alanda yeni evlenen çiftin etrafından motosikletlerle tur atarak bir ömür boyu huzur ve mutluluk dilediler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trafik polisinden alkışlanacak hareket
16 Temmuz 2020 14:06
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu bayram da ev ziyareti yapmayalım
16 Temmuz 2020 13:02
|Taksicilerden 240 araçlık Milli Birlik Konvoyu
15 Temmuz 2020 19:34
|Posta dağıtıcısı tebligat götürdüğü evde saldırıya uğradı
14 Temmuz 2020 19:26
|Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı, Vali Yardımcılığına atandı
14 Temmuz 2020 14:15
|Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
14 Temmuz 2020 12:45
|İstanbul'un ormanları onlara emanet
13 Temmuz 2020 23:26
|Acil tıp profesörünün testi pozitif çıktı
13 Temmuz 2020 14:44
|Aziz Sancar, başarılı bilim insanının 3 özelliğini açıkladı
12 Temmuz 2020 16:37
|Virüsü yenen doktor: Çocuklarımı görmemek, hastalığın en zor kısmıydı
12 Temmuz 2020 11:42