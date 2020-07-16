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Deniz Yücel'e örgüt propagandası yapmaktan hapis cezası

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
 16 Temmuz 2020 14:56
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Deniz Yücel'e örgüt propagandası yapmaktan hapis cezası

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı
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