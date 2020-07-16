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Bakan Pakdemirli: Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık

Bakan Pakdemirli: Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık
 16 Temmuz 2020 15:18
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Bakan Pakdemirli: Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık

Bakan Pakdemirli: "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon Küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık"

"Tüm illerimizi "sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi" kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz"

"Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık"
İhlas Haber Ajansı
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