Bakan Pakdemirli: Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık
Bakan Pakdemirli: Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık
|16 Temmuz 2020 15:18
|Yazdır
Bakan Pakdemirli: "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon Küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık"
"Tüm illerimizi "sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi" kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz"
"Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|EGM'den '15 Temmuz toplantısı' iddialarına ilişkin açıklama
16 Temmuz 2020 15:32
|Muhtar ve annesinde virüs çıktı, Ankara'da bir mahalle karantinaya alındı
16 Temmuz 2020 15:06
|Toros Üniversitesi, 37 akademisyenin işine son verdi
16 Temmuz 2020 14:02
|Gaziantep'de 24 ev karantinaya alındı
16 Temmuz 2020 13:07
|Ankara Kalkınma Ajansından başkente özel yeni şehir haritası
16 Temmuz 2020 12:25
|Düğünü yapılan damatta korona çıkınca bütün köy karantinaya alındı
16 Temmuz 2020 11:53
|Proje Değerlendiren Akademisyenlere 1544 TL ücret
16 Temmuz 2020 11:46
|Sağlık Bakanlığı, 2 unvan için eş durumu nakil başvurusu alacak
16 Temmuz 2020 11:06
|Yüksek Askeri Şura, terfi ve atama dosyalarını ele alacak
16 Temmuz 2020 10:10
|MİT'te 15 Temmuz etkinliği düzenlendi
16 Temmuz 2020 09:10