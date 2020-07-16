Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
7 polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu
Van'ın Gevaş ilçesinde kırıma uğrayan ve 7 polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu.
|16 Temmuz 2020 15:45
|Yazdır
Van'ın Gevaş ilçesinde kırıma uğrayan ve 7 polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu.
Uçağın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yeri çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda uçağın kara kutusu bulunurken, uçağın neden düştüğü ile ilgili açıklamanın kara kutunun incelenmesinin ardından yapılması bekleniyor.
Dün gece saatlerinde meydana gelen uçak kazasında 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit olurken, şehitler için bugün saat 20.30'da Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 40 oldu
16 Temmuz 2020 16:19
|Bıçakla yaralamadan gözaltına alındı, testi pozitif çıktı
16 Temmuz 2020 14:04
|Afyonkarahisar'da gölete giren kişi boğuldu
16 Temmuz 2020 11:08
|Adana'da lokantaya silahlı ve molotofkokteylli saldırı güvenlik kamerasında
16 Temmuz 2020 10:23
|HDP'li Vekil öğretmen eşini darp etti, uzaklaştırma kararı alındı
16 Temmuz 2020 08:30
|Kepçe operatörü küfretti, profesör tokat attı! Patara kavgası
16 Temmuz 2020 08:27
|Şort giydi diye darp edilen genç: Sonuna kadar şikayetçiyim
16 Temmuz 2020 08:25
|Mustafakemalpaşa'da Jandarma tacizciyi kıskıvrak yakaladı
16 Temmuz 2020 07:23
|Kaza bölgesinden ilk fotoğraflar
16 Temmuz 2020 06:50
|Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı
16 Temmuz 2020 00:37