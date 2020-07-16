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Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'FETÖ ile mücadele' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası topluma, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini ciddiye almaları ve çok geç olmadan harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
 16 Temmuz 2020 15:51
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Bakan Çavuşoğlu'ndan uluslararası topluma 'FETÖ ile mücadele' çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası topluma, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini ciddiye almaları ve çok geç olmadan harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu'nun "Yeni Nesil Bir Terör Örgütüyle Karşı Karşıyayız" başlığıyla kaleme aldığı makale Daily Sabah Gazetesi'nde yayımlandı.

Çavuşoğlu makalesinde, "Pandemi küresel öncelikleri sarsmış olsa da bazı gündem maddeleri yerini koruyor. Demokrasiyi korumak ve terörle mücadele bunlardan biri. Demokrasileri ve hukuk düzenlerini hedef alan terör örgütleri dönüşüyor, faaliyetlerini farklılaştırıyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, geçmiş yıllarda bu bağlamda "varoluşsal bir tehdide" göğüs gerdiğini belirten Çavuşoğlu, bunun FETÖ olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, 21'inci yüzyılın koşullarına uyum sağlamış post-modern bir terör şebekesinin yarattığı yanılsamanın çok etkili olabileceğini vurgulayarak, "Yeni nesil terör örgütü FETÖ, Türkiye'de devlet, ekonomi, sivil toplumun kendi tabirleriyle 'kılcal damarlarına' kadar nüfuz etti. Elebaşı Fethullah Gülen, oluşumu bir 'hizmet hareketi' olarak takdim edilecek ve tedricen ordudan yargıya, iş dünyasından medyaya bir ülkenin tüm kurumlarına sızacak şekilde örgütledi ve yönetti." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu makalesinde, "Bunun sonucunda ortaya ezoterik kült bir yapıya sahip, üyeleri kendisini 'Kainat İmamı' ilan eden örgüt liderine hiçbir şekilde sorgulama yapmaksızın bağlı olan, kimliklerini her düzeyde ve mutlak şekilde gizleyen, dünya sathında okullar, yardım odaklı STK'lar dahil paravanların ardına saklanmış yaygın ve örgün bir yapı geliştirdiler. Karşılarına çıkan herkesi gizlice dinlediler, fişlediler, şantaj uyguladılar, kendi savcı ve yargıçları aracılığıyla hapsettirdiler ve pek çok defa da öldürdüler. Böylelikle amaçları için her aracı kullanmayı meşru gören bir yapı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

İronik biçimde, bu tehlikeli örgütün en önemli aracının, kontrolündeki eğitim kurumları olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Örgüt çıkarları doğrultusunda eğitilen çocuklar ve gençler ilerideki hedefler için endoktrine edildi. Karşılarına çıkabilecek onlarca sivili, yargıcı, asker ve güvenlik görevlisini hapislere atarak bertaraf ettiler." görüşünü paylaştı.

- "Tankları durduran bir milletin demokrasiye bağlılığı tüm dünyaya örnektir"

Çavuşoğlu, FETÖ'nün silahlı kuvvetler ve adalet kurumları başta olmak üzere devletin stratejik önemdeki tüm kurumlarına örgüte mutlak sadakat duyan şahısları sinsice yerleştirdiğine dikkati çekerek, "Bu amaçla sınav yolsuzlukları dahil her yola başvuruldu. Finansman için paravan şirketler, sahtecilik, zorla para toplama faaliyetleri kullanıldı. Bunlara karşı çıkan iş adamlarına yönelik her tür baskı uygulandı." vurgusu yaptı.

FETÖ'nün, gizli faaliyetlerinin deşifre olduğunu fark ettiğinde "en kanlı adımını" attığına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016 gecesi örgüt bir darbe girişiminde bulundu. Demokrasimizin beşiği parlamentomuz, sanki bir saldırı savaşındaymışçasına NATO'nun ikinci büyük ordusundan çalınan savaş uçaklarıyla bombalandı. Sivillere ateş açmaktan, Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunmaktan, istihbarat, polis ve jandarma birimleri, uydu yayın merkezi, haberleşme ağlarına saldırıda bulunmaktan çekinmediler."

Çavuşoğlu, "251 can kaybı, 2 bin 200'e yakın yaralanmayla sonuçlanan o tarihi gecede amaç, Türkiye'de demokratik, laik, sosyal hukuk devleti temelli anayasal düzeni zorla değiştirmek ve demokrasiyi sona erdirmekti. Bunun başarılamaması, sadece ve sadece demokrasiye inanan Türk halkının ve Türk devletinin zaferidir. Tankları durduran bir milletin demokrasiye bağlılığı tüm dünyaya örnektir." yorumunu yaptı.

- "FETÖ için çalışma alanı sağlamayın"

Entegrasyon ve diyalog kavramlarının arkasına saklanarak "Örgütün Avrupa İslam değerlerini temsil ettiği" gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Keza, FETÖ üyelerinin bu terör örgütünü 'siyasi bir mücadelenin insan hakları ihlallerine maruz kalan tarafı' olarak gösterme çabası var. Ama gerçek bu mu?" sorusunu yöneltti.

Çavuşoğlu, "Dostlarımızdan beklentilerimiz açık: Bu olgulara ön yargısız ve serinkanlı bir bakış açısıyla yaklaşın ve FETÖ için bir çalışma alanı sağlamayın. Çok sayıda örgüt üyesi gerçek dışı beyanlarla iltica başvurularında bulunarak liberal hukuk sisteminizi istismar etti. Artık bu duruma bir son verilmeli. FETÖ terör örgütüne karşı somut adımlar atılmalı." ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye karşı mücadelede zafiyetin, farklı bahanelerle yıkım peşinde olan tüm terör örgütlerini cesaretlendireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu mücadelede uluslararası toplumun desteği, ülkelerimizin bu terör örgütünden kaynaklanan tehditlere karşı güvenliği ve ortak demokratik değerlerimiz bakımından hayati önemde." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, son söz olarak, uluslararası topluma "Bu tehdidi ciddiye alın ve çok geç olmadan harekete geçin." uyarısı yaptı.
Anadolu Ajansı
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