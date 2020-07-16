Bolu Valisi: Yüzde 2 pozitif çıkan testlerin oranı yüzde 10'a çıktı
|16 Temmuz 2020 16:04
|Yazdır
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentin korona virüs konusunda Türkiye ortalamasına göre iyi olduğunu belirterek, "Bundan 2 ay önce falan yapılan testlerin yüzde 2'si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda" dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, il genelinde korona virüsle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Şuana kadar kentte bir sorun olmadığını belirten Ümit, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde gerekli uygulamaları yaptıklarını söyledi.
"Gerekli uygulamaları yapıyoruz"
Korona virüs testlerini hastalık belirtisi gösterenlerin üzerine yaptıklarını ve herkese test yapılması şeklinde bir kural olmadığını ifade eden Ümit, "Şuana kadar herhangi bir sorunumuz yok. Pozitif vakamız var mı? Evet var. Pozitif vakaları, üzerinde hastalık belirtisi olanların üzerinde yapıyoruz. Bakanlığın belirlemiş olduğu tespit ve tedavi yol haritasında herkesin teste tabi tutulması diye bir kural yok. Sadece üzerinde hastalık belirtisi olanların teste tabi tutulması gerekiyor. Çünkü testin niteliği böyle gerektiriyor. Bugün pozitif çıkmayan bir hadiye birkaç gün sonra pozitif çıkabilir. Bugün pozitif çıkan birkaç gün sonra negatif çıkabilir. Dolayısıyla bakanlığın belirlemiş olduğu yol haritası çerçevesinde gerekli uygulamaları yapıyoruz. Biraz fazlasını yapıyoruz. Vatandaşımızın rahatlaması adına gerek fabrikalardan gerekse diğer özel sektörlerden ve kamudan gelen talepleri değerlendirmek suretiyle herkesin işini bir şekilde görmeye gayret ediyoruz" dedi.
"Bağışıklık olmaya başladı"
Vatandaşların tedbirlere uyma konusunda başarılı olduklarını söyleyen Ümit, testlerdeki pozitif yüzdelerinin geçmişe göre yükseldiğini belirterek, "Bizim vatandaşlarımız tedbirlere uyma noktasında oldukça iyi. Ama bunu sürdürmemiz lazım. Bu kurallara tam olarak uyma gayreti içerisinde olma neticesinde gayet iyi geldik. Şuanda da Türkiye ortalamasına göre yine iyiyiz. Önceki süreçte, bundan 2 ay önce falan yapılan testlerin yüzde 2'si pozitif çıkarken bugün bu oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda. Bu şunu gösteriyor, aynı zamanda bir bağışıklık da olmaya başladı. Bu güzel bir şey ama bağışıklık oldu yada olacak diye tedbirlerden vazgeçmeyiz. Her zaman söyleyeceğimiz en önemli cümle hep aynıdır. Biz maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına kesin olarak riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Tenis Kulübünde virüs vakasından sonra antrenmanlar iptal edildi
16 Temmuz 2020 17:05
|İl Sağlık Müdürlüğünde 4 pozitif vaka çıktı
16 Temmuz 2020 16:57
|Samsun BİM'den koronavirüs görüldü iddiasına açıklama
16 Temmuz 2020 16:37
|Rize'de heyelan anı kameralara böyle yansıdı
16 Temmuz 2020 16:10
|Masadaki herkes maske taktı, belediye başkanı takmadı
16 Temmuz 2020 16:06
|Vali açıkladı: Vakalar düşüyor, 3 gündür pnömoniye rastlanmadı
16 Temmuz 2020 15:37
|Belediye tarihinde ilk defa 'görevde yükselme sınavı' açıldı
16 Temmuz 2020 14:42
|Vaka sayılarının arttığı ilçede 1 doktorun testi pozitif çıktı
16 Temmuz 2020 14:18
|Vakaların arttığı ilde yine de virüs tedbirlerine uyulmuyor
16 Temmuz 2020 13:56
|İstanbul'da kurbanlıklar pazara indi
16 Temmuz 2020 13:30