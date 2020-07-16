Rize'de heyelan anı kameralara böyle yansıdı
Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan heyelan nedeniyle bir şantiyedeki işçilerin yaşadığı panik, kameralarca kaydedildi
|16 Temmuz 2020 16:10
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