Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısı
Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısında bulunuldu.
|16 Temmuz 2020 16:26
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Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerine kadar Çankırı çevreleri, güney ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ile Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.
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