Samsun BİM'den koronavirüs görüldü iddiasına açıklama
|16 Temmuz 2020 16:37
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Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, mahkemelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldüğü şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına bağlı mahkemelerde Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı, personele test uygulanmadığı, kurumda temizlik malzemesinin eksik olduğu yönünde iddialar yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına bağlı ilk derece vergi ve idare mahkemelerinde Kovid-19 vakalarında artış görüldüğü şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün itibarıyla mahkemelerimizde Kovid-19 vakası bulunmamaktadır. Mahkemelerimizde görev yapan yargı mensupları ve personelin sağlık durumları düzenli olarak kontrol edilmektedir. Belirti gözlemlenenlere test uygulanmakta olup, mahkemeler nezdinde gerekli tedbirler alınmaktadır. Ayrıca Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığınca belirlenen tedbirler kapsamında tüm kişisel koruyucu ekipman ve temizlik malzemesi Başkanlığımızca temin edilmekte olup, hiçbir eksiklik bulunmamaktadır."
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