Ankara Tenis Kulübünde virüs vakasından sonra antrenmanlar iptal edildi
|16 Temmuz 2020 17:05
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Ankara Tenis Kulübünde 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından gerekli tedavi süreciyle ilgili önlemlerin alındığı bildirildi.
Ankara Tenis Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Tenis Federasyonu önerileri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınmış, filyasyon çalışmaları yapılmış, özellikle personel, antrenör ve antrenman gruplarının ayrıştırılarak sporcuların, antrenörlerin ve personelin farklı zaman dilimlerinde çalışmaları sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
"Alınan tüm önlemlere rağmen, 14 Temmuz gecesi boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye müracaat eden 1 kondisyonerimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bunun üzerine kondisyonerimizin yakın temasta olduğu bilinen antrenörlerimize test yaptırılmış, velilerimize gerekli bilgilendirme yapılarak veli ve sporcularımızın Kovid-19 testi yaptırmaları konusunda yönlendirilmişlerdir. 15 Temmuz tarihinde yapılan testler sonucunda kondisyonerimizin çok yakın temasta olduğu 1 kondisyoner ve 1 tenis antrenörümüzün de testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.
Konu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a bildirilmiş ve kulübümüzde tüm antrenmanlar 23 Temmuz Perşembe gününe kadar iptal edilmiş ve antrenörlerimizin sosyal izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca tüm antrenör ve personelimize Kovid-19 testi yaptırılmıştır."
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