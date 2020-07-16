Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çiftinin düğününde takılar, gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketlere takıldı.
|16 Temmuz 2020 17:06
|Yazdır
Alaplı'da yaşayan Ömer Salih Gül ile Funda Ersöz çifti, ilçedeki bir düğün salonunda evlendi.
Davetliler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra salona alındı. Takı töreninde ise sahneye gelin ve damadın fotoğraflarından yapılan karton maketler getirildi.
Davetliler, çiftin yanında bulunan maketlere takıları taktı.
Ömer Salih Gül, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, gelin ve damat resimlerimizin olduğu karton maketler yaptırdık.
Takı takmak isteyen misafirlerimiz maketlere takılarını taktılar. Misafirlerimiz çok olumlu karşıladılar" dedi.
Takı töreni sonunda Ömer Salih Gül ve Funda Ersöz, maketleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca: İş yerinde mesafeyi karşılıklı koruyalım
16 Temmuz 2020 17:23
|Meteorolojiden, 3 il için sağanak uyarısı
16 Temmuz 2020 16:26
|Şehit Komiser, 2007'de Avrupa şampiyonu olmuştu
16 Temmuz 2020 15:59
|Tenis Kulübü'nde koronavirüs çıktı... Vakalar gizlenmiş
16 Temmuz 2020 15:57
|Koronavirüs'e yakalanan Belediye Başkanı görevine döndü
16 Temmuz 2020 12:50
|Kovid-19 hastalarında 'tat ve koku etkilenmesi' gözlemlendi
16 Temmuz 2020 12:27
|Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı
16 Temmuz 2020 11:11
|Kaporta ustasının maratondaki yeteneği yanlışlıkla yazıldığı yarışta ortaya çıktı
16 Temmuz 2020 11:09
|'Sadece 5 dakika maskemi çıkardım, bu hastalığı kaptım'
16 Temmuz 2020 11:07
|'Aileler, çocukları 1 yıl okula göndermezse yoğunluğun önüne geçilebilir'
16 Temmuz 2020 10:35